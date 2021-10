안철수 "이재명, 극심한 위기감 느끼는 모양…친일 프레임 소환"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의당 안철수 대표가 17일 이재명 더불어민주당 대선후보(경기도지사)를 향해 "극심한 위기감을 느끼는 모양"이라면서 "이 후보는 역사전쟁이 아니라 미래전쟁으로 나아가야 한다"고 말했다. 윤석열 전 검찰총장에 대한 징계가 적합했다는 판결에 대해 지난 15일 이 후보가 "친일파가 신분을 위장해 독립군 행세를 하는 것"이라고 했던 발언을 문제 삼으며 이같이 지적한 것이다.

안 대표는 이날 페이스북에서 "'좌빨'(색깔론)과 '토왜'(적폐론)는 양대 기득권 진영의 두 절대반지"라며 "아무 데나 '친일파' 또는 '빨갱이' 딱지를 붙이는 '외눈박이' 또는 '색안경' 전략은 몰리는 쪽에서 먼저 내미는 절망의 수단"이라고 꼬집었다.

이어 "이 후보는 대선 출마 첫 행보에서부터 '친일 대 반일'이라는 '역사전쟁'을 선포했다"며 "이 지사의 친일파 청산의 방식은 '극일'이 아니라, 주윤발의 '영웅본색' 영화처럼 모두 죽이고 자신도 죽는 인적 청산"이라고 말했다.

또한 안 대표는 "이 후보의 친일 청산 모델은 북한과 중국"이라면서 "가장 우려스러운 점은 '친북굴중혐미반일(親北屈中嫌美反日)'에 기반한 그의 역사전쟁이 현재진행형이자 그가 꿈꾸는 대한민국의 미래라는 것"이라고 짚었다.

그러면서 "정치적 필요에 따라 대한민국의 정통성을 부정하는 듯한 발언을 거듭하는 이 후보는 대한민국 대통령 후보로서의 자격이 없다"고 비판했다.

