윤석열 "손바닥에 王 대신 民 쓸까"…이준석 "저 같으면 洪 쓰겠다"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 손바닥의 왕(王) 자로 인해 곤욕을 치렀던 윤석열 전 검찰총장과의 대화를 공개했다.

15일 이 대표는 CBS 라디오에 출연해 "전날 고(故) 이완구 전 국무총리 빈소에서 윤 전 총장과 만났다"라고 밝혔다. 그는 "마침 저희 당 정치인들끼리 빈소에 앉게 됐다"라며 "윤 전 총장이 '왕 자 때문에, 손바닥에 민(民) 자라고 써야 하는 것 아니겠느냐'고 하더라"라고 전했다.

이 대표는 당시 자신이 "총장님 아직 센스가 없으시다. 저 같으면 손바닥에다가 홍(洪) 한 글자 쓰겠다"라고 답했다고 전했다. 이는 당내 대권주자이자 윤 전 총장의 경선 경쟁자인 홍준표 의원을 겨냥한 농담으로 풀이된다. 그는 "손바닥을 보여 달라고 하면 이렇게 '홍' 자를 보여주면 상대가 당황하지 않겠느냐"라며 "이런 논란은 다들 가볍게 넘어갈 필요가 있는데 그걸 대처하는 쪽도 집요하게 물어보는 쪽도 그다지 잘하는 것 같지는 않다"라고 덧붙였다.

이 대표는 당내 또 다른 대권주자 유승민 의원이 이른바 천공스승에 대해 집요하게 질문한 데에 관해서도 "동의하냐고 물어볼 수는 있겠으나 너무 나갔다는 생각이 든다"라고 밝혔다. 그는 "윤 전 총장도 바쁜 사람인데 1만여 개의 강의를 다 들어보진 않았을 것"이라며 "상식선에서 너무 나갔다"라고 설명했다.

또 이 대표는 국민의힘 경선 토론을 두고 "못 볼 걸 본 것 같다"라며 "매번 핵이랑 주술 이야기를 하고 있다. 논쟁은 커지는데 내용은 아무것도 없다. 너무 그런 쪽으로 가지 않았으면 좋겠다"라고 평했다.

그는 윤 전 총장의 당 해체 발언에 관해서는 "안 좋은 양태에 대해 비판한 것일 텐데 큰 문제는 없다고 본다"라면서도 "그래도 당의 자존심이라는 게 있는데 (입당한 지) 석 달밖에 되지 않은 당원이 이런 식으로 나오면 불리할 수 있다"라고 조언했다.

