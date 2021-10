아이패밀리에스씨, 공모가 2만5000원으로 확정

대표이사들, 구주매출 하지 않기로 결정

[아시아경제 공병선 기자] 아이패밀리에스씨(아이패밀리SC)가 기관투자자 수요 예측 결과 공모가를 2만5000원으로 확정했다고 15일 밝혔다.

이는 공모가 희망 범위의 하단인 3만9000원보다도 36% 하회하는 수준이다. 주관사 측은 “최근 급격히 침체된 주식시장 분위기 등을 고려해 시장 친화적 공모가로 확정했다”며 “대표이사들은 구주매출을 하지 않기로 해 책임경영의 의지를 보였다”고 설명했다. 구주매출이란 일반 주주 등 기존 주주들이 이미 보유하고 있는 주식지분 중 일부를 일반인들에게 공개적으로 판매하는 것을 말한다.

구주매출이 취소되면서 전체 공모 주식 수는 97만8000주에서 81만9200주로 감소했다. 아이패밀리에스씨의 수요예측에 국내외 기관투자자 187곳이 참여했으며 경쟁률은 63.1대1을 기록했다.

아이패밀리에스씨는 오는 18~19일 일반 청약을 받고 이달 말 코스닥 시장에서 상장할 예정이다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

2000년에 설립된 아이패밀리에스씨는 ‘롬앤’, ‘아이컬러’ 등 화장품 사업과 ‘아이웨딩’, ‘호텔크랜베리’ 등 웨딩 사업을 영위하고 있다.

