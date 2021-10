마이크로소프트, 中서 링크드인 서비스 중단...美 SNS 완전 철수

SNS 기능 삭제, 구인구직 게시판만 유지

中 당국, 3월부터 검열 강화...잇단 계정 폐쇄

[아시아경제 이현우 기자] 마이크로소프트(MS)가 운영하는 세계 최대 비즈니스 사회관계망서비스(SNS)인 링크드인(LinkedIn)이 중국에서 서비스를 종료한다고 발표했다. 중국 당국의 검열 강화와 잇따른 계정폐쇄 조치에 SNS 기능을 삭제하고 구인구직 게시판 기능만 남길 방침이다. 링크드인이 철수하면서 중국 내 미국 SNS는 모두 퇴출되게 됐다.

14일(현지시간) CNBC에 따르면 MS는 이날 성명을 통해 "중국 당국의 강력해진 검열과 더 엄격해진 규정 준수 요구 사항에 따라 중국 내 링크드인 서비스를 중단한다"며 "올해 말부터 SNS 기능이 없는 구직사이트인 인잡스 서비스는 다시 시작될 것"이라고 밝혔다.

링크드인도 철수를 발표하면서 중국 내 미국 SNS는 모두 퇴출되게 됐다. 앞서 페이스북, 트위터, 구글 등은 중국 당국의 검열과 온라인 콘텐츠 규제 심화로 모두 철수한 바 있다. 링크드인은 전세계 5억명 이상의 회원을 보유한 세계 최대규모 비즈니스용 SNS로 주로 구인구직에 활발히 이용돼 다른 SNS보다는 중국 당국의 간섭이 심하지 않았지만, 올해부터 심화됐던 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 3월부터 중국 당국이 인력 해외유출 우려와 불온한 내용의 콘텐츠가 유통될 수 있다는 이유로 규제 강화를 실시했으며 , 링크드인 측에 30일 내로 검열기능을 강화하라고 요구한 바 있다.

중국 당국은 이후 중국에서 활동하던 인권운동가나 교수, 언론인 등의 링크드인 계정을 임의적으로 차단하기 시작했으며 지난 6월에도 석연찮은 이유로 중국에서 10건 이상의 링크드인 계정이 삭제됐다고 WSJ는 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr