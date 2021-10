박영렬 한국경영학회 회장이 14일 서울 여의도 전국경제인연합회관에서 열린 '대한민국 기업가정신 르네상스 포럼'에 참석해 '한국경제 새로운 60년을 빛낼 기업가 정신'이란 주제로 발표하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.