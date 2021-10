[아시아경제 이민지 기자] 텔레필드 텔레필드 091440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,290 전일대비 110 등락률 +3.46% 거래량 95,718 전일가 3,180 2021.10.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 텔레필드, 커뮤니티 활발... 주가 12.06%.드디어 시작합니다! 반도체, 삼성전자에 대량납품 소식! 텔레필드, KT와 45억원 규모 공급계약 체결 close 는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 937,508 전일가 122,000 2021.10.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "물만 주면 꽃도 채소도 쑥쑥"…LG전자, 식물생활가전 'LG 틔운' 출시LG전자, 2021 한국IR대상서 코스피 부문 최고상 영예삼성·LG, 대한민국 에너지 대전 참가…친환경 가전 경쟁 close 와 43억원 규모로 댁내장비를 활용한 등급안전안심서비스 구매 사업 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 10.8%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr