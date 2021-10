선데이토즈, 게임 개발업체 플라이셔 지분 84% 취득

[아시아경제 이민지 기자] 선데이토즈 선데이토즈 123420 | 코스닥 증권정보 현재가 22,100 전일대비 1,050 등락률 +4.99% 거래량 72,167 전일가 21,050 2021.10.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "선데이토즈, 주가 상승 위해 신작 흥행 필수"선데이토즈, 주가 2만 2250원 (-5.32%)… 게시판 '북적'선데이토즈, 3분기 영업익 34억...전년比 66%↑ close 는 게임 소프트웨어 개발업체인 플라이셔의 주식 3만3297주를 양수해 84.35%의 지분을 취득했다고 14일 공시했다. 회사 측은 “소셜 카지노 게임 사업 확대를 위한 것”이라며 “카지노게임 개발 자회사와의 시너지 창출과 사업 경쟁력 강화가 기대된다”고 말했다.

