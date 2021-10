"국내 최초로 시도하는 회원권 입찰시스템 애플리케이션 서비스."

바로 ‘회원권마켓(사진)’이다. 구매자와 판매자가 매물과 시세를 모바일로 간편하게 확인할 수 있다. 입찰에 직접 참여해 원하는 가격에 회원권을 구매 또는 판매한다. 번거로운 구조를 생략해 최대한 심플하게 이용할 수 있도록 앱의 기능을 최소화시켰다는 게 흥미롭다. 복잡한 인증 절차 없이 입찰에 참여한 모든 매물을 유선으로 확인하는 절차를 거쳐 안전하다.

소유자들의 최저가 구매와 최고가 판매를 통해 정확한 회원권 시세가 형성된다. 매수자와 매도자, 거래소가 직접 입찰에 참여해 골프장 선호도와 회원권 매물의 공급 수에 따라 회원권의 가격이 결정된다. 골프장 개요와 상품별 회원혜택, 이용요금, 최근거래가와 거래일, 골프장 홈페이지 연결 등 회원권에 대한 다양한 정보를 손쉽게 제공받을 수 있다.