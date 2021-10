노원구, 오세훈 시장 창동차량기지에 바이오단지 조성 및 서울대병원 유치 환영

[아시아경제 박종일 기자] 오세훈 서울시장이 13일 서울 동북권(상계, 창동)을 제4도심으로 조성하기 위해 노원구를 찾아 창동차량기지와 운전면허시험장 부지에 서울대병원 유치를 통한 바이오 산업단지를 조성해 일자리를 창출하겠다고 밝혔다.

이에 대해 노원구(구청장 오승록)는 환영한다고 밝혔다.

노원구는 창동차량기지 일대 25만㎡에 서울대병원 유치를 통한 바이오 메디컬 클러스터 조성을 위해 지난 5년 동안 서울시와 긴밀하게 협의해 왔다. 일자리 창출을 통한 자족도시 건설을 위해서다.

이를 위해 지난해 11월9일 바이오 산업단지의 성공적 조성을 위해 오승록 노원구청장, 김연수 서울대병원장, 지역구 국회의원 및 서울시 주요 관계자가 참석한 가운데 업무협약을 체결한 바 있다.

노원구는 서울대병원과 업무협약을 통해 두 기관의 공동 실무T/F를 구성, 서울대병원 직원을 노원구청에 파견, 사업 추진에 서로 협력하고 있다.

바이오 메디컬 클러스터는 경기도 남양주로 이전이 확정된 창동차량기지 등 일대 25만㎡(7만5000평) 부지에 들어설 예정으로 세계 최고 수준의 연구병원과 관련 기업, R&D 연구소 등을 유치해 바이오 의료 산업 생태계를 구축하겠다는 것이 노원구와 서울시의 구상이다.

이에 맞춰 노원구는 지난해 5월 ‘노원 바이오 정책자문단’을 구성했다. 바이오·의료, 혁신 클러스터 등 관련 분야 전문가 10명으로 구성된 자문단이 향후 서울시 구상안을 토대로 구체적 실행방안을 제안·자문하는 역할을 수행하게 될 예정이다.

구는 2025년을 기점으로 바이오 메디컬 클러스터의 본격적인 공사가 시작되면 8만 개 일자리가 창출되는 등 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

오승록 구청장은 “창동 차량기지 일대는 베드타운 노원의 유일한 개발 가용지로서 미래 성장 동력 마련을 위한 희망”이라며 “세계적 병원인 서울대병원 및 서울시와 손을 잡고 성공적인 바이오의료 혁신단지 조성을 통해 노원구가 양질의 일자리 창출 등 경제적 활력이 넘치는 자족도시로 도약할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr