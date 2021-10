[아시아경제 조유진 기자] 애플이 반도체 칩 부족 여파로 아이폰13의 연내 생산 목표를 최대 1000만대 줄이는 방안을 검토중이라고 블룸버그 통신이 12일(현지시간) 보도했다.

애플은 당초 올 4분기 9000만대의 아이폰13 모델을 생산할 것으로 예상했으나, 텍사스 인스트루먼트, 브로드컴 등 반도체 업체에 생산 차질이 빚어지자 연말까지 목표한 생산량을 낮춘 것으로 보인다.

애플은 텍사스 인스트루먼트와 브로드컴으로부터 각각 디스플레이와 무선 부품을 공급받아 왔다.

글로벌 반도체 칩 제조업체들은 내년과 그 이후에도 수요가 공급을 초과하면서 반도체 칩 공급 부족 사태가 이어질 것으로 예상한 바 있다.

애플과 브로드컴은 아이폰13 생산 목표 감축 계획에 대해 논평을 피했다.

