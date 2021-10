신세계그룹, 30~31일 '대한민국 쓱데이' 연다

25~29일 온라인 중심 '사전행사', 30~31일 18개 계열사 참여 '본 행사'

24일까지 SSG페이 앱서 '전 국민 쇼핑 머니' 100% 당첨 룰렛이벤트



[아시아경제 김유리 기자] 신세계그룹 18개 계열사가 참여하는 '2021 대한민국 쓱데이'가 오는 25일 사전행사를 시작으로 막을 올린다.

신세계그룹은 12일 "1년에 한 번 온·오프라인 유통 역량과 인프라를 총동원해 선보이는 쇼핑 축제 쓱데이가 세 돌을 맞았다"며 "25~29일 사전행사를 거쳐 30~31일 본 행사가 진행된다"고 말했다.

신세계그룹은 코로나19 상황을 감안해 온라인 채널 위주로 진행하는 사전행사 혜택을 전년에 비해 대폭 강화하고, 오프라인 매장 방문 고객이 분산 쇼핑을 할 수 있도록 본 행사를 이틀에 나눠 개최하기로 했다.

이번 행사에는 올해 신세계그룹 계열사로 새로 합류한 W컨셉이 포함되면서 지난해보다 1개사가 늘어난 총 18개 계열사가 참여한다. SSG닷컴, SI빌리지, 신세계TV쇼핑, 굳닷컴(신세계까사) 등 온라인 플랫폼의 참여를 늘려 전체 행사 물량 중 온라인 비중을 50%까지 확대했다.

'2021 대한민국 쓱데이'의 메인 테마는 신세계를 넘어설 수 있는 건 신세계 뿐이라는 의미의 '신세계가 신세계와 경쟁하는 날'이다. 그룹 내 각 계열사가 소비자들에게 더 큰 혜택을 주기 위해 서로 경쟁한다는 이례적인 콘셉트라고 그룹은 설명했다. 예를 들어 '럭키박스'를 주제로 W컨셉은 '패션 럭키박스', 신세계I&C는 '게임 럭키박스'를 내세워 경쟁한다는 식이다. 신세계그룹은 이날 온라인과 TV를 통해 '신세계 라인 혜택 경쟁' 티저 영상을 공개하며 이번 쓱데이를 알렸다.

사전 이벤트 '전 국민 쇼핑 머니 대방출' 영상도 함께 공개했다. 오는 24일까지 SSG페이 애플리케이션(앱)에 접속하면 1일 1회, 기간 중 2회 'SSG머니 100% 당첨 룰렛 이벤트'에 참여할 수 있다. 최소 1000원부터 최대 100만원까지 SSG머니가 지급되며 쓱데이 본 행사가 열리는 30일, 31일 양일간 사용 가능하다.

18일에는 '2021 대한민국 쓱데이' 영상 본편과 '이마트 OO행사 vs SSG닷컴 OO행사' 등 계열사간 할인 경쟁 콘셉트의 온라인 범퍼광고 10여편을 동시에 공개할 계획이다.

신세계그룹 관계자는 "2019년 처음 선보인 쓱데이는 첫해 4000억원, 지난해 6400억원의 매출을 기록하며 명실상부한 대한민국 대표 쇼핑 축제로 자리매김 했다"며 "올해는 고객들에게 더 큰 혜택을 선사하고자 이전에는 볼 수 없었던 신세계그룹 계열사간의 대대적 할인 경쟁을 행사 테마로 선정했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr