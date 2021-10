황교안 '부정선거' 의혹에 국민의힘 공명선거추진단 "조작 없었다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 공명선거추진단이 황교안 전 미래통합당 대표가 제기한 경선 2차 컷오프 '부정선거' 의혹에 대해 "조작은 없었다"고 반박했다.

공명선거추진단장을 맡은 김재원 최고위원은 11일 국회에서 기자회견을 갖고 "순위 조작, 여론조사 조작, 당원 투표 조작 정황은 발견하지 못 했다"면서 조작 가능성을 일축했다.

앞서 2차 컷오프에서 탈락한 황 전 대표는 결과 발표 당일 부정선거 의혹을 제기했다. 황 전 대표는 이후 공명선거추진단에 의견서를 제출했고 2차 경선에 참여한 8명 후보의 투표수와 득표수, 득표율 원자료 공개와 모바일 투표 서버에 저장된 실시간 로그 기록, 여론조사 문항과 답변 등을 전달해달라고 요구했다. 또 여론조사 자료 폐기 근거와 일반 국민 여론 조사 추출 과정에 당이 참관했는지 여부도 알려달라고 했다.

김 최고위원은 이에 대해 "공직선거법도 여론조사 공개를 금지하도록 규정하고 당에서도 내용 공표가 금지되는 여론조사였다"며 "당원 투표 공개도 금지된다는 유권해석이 있다"고 답했다. 이어 "폐기는 외부로 유출되지 않도록 한 거였다는 것이지, 원래 자료는 당에서 보관하고 있다. 당에서 최종 후보 선정되면 최종 후보에 대한 자료로 전달해서 선거 전략으로 사용할 수 있기 때문에 전혀 폐기되지 않았다"며 "이런 내용은 사실과 다른 내용이라 주장할 이유가 없다"고 했다.

또한 김 최고위원은 "황교안 후보가 부정선거를 주장하면서 합리적 의심이 있는 근거를 제시하고 그에 대해 검증을 요구했다면 심도 깊은 검증이 필요했겠으나 자료 공개, 나아가 여론조사 자료를 공개하라는 요구사항 외에는 별 다른 내용이 없다"며 "그에 대해선 따로 더 설명할 게 없다"고 말했다. 아울러 "적어도 공명선거추진단이 조사해야 할 만한 판단이 들 수 있는 근거해 자료를 제출해야 한다"며 "그렇지 않고 계속 부정선거를 주장하는 건 중대한 해당 행위에 해당할 수 있단 점 말씀 드린다"고 경고했다.

