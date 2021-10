광주 남부소방서-디자인진흥원, 소방안전망 구축 MOU 체결

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 광주디자인진흥원과 양림역사문화마을의 소방안전문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 업무협약은 양림지역 문화관광 명소의 화재 안전과 다수인이 안심하고 이용할 수 있는 소방환경을 조성하기 위해 마련됐다.

두 기관은 ▲건전한 소방안전 문화조성을 위한 공동협력 ▲문화행사·봉사활동 등 상호 교류 ▲ 소방 훈련 ▲유기적인 협조체계 유지 등을 적극 협력키로 했다.

남부소방서는 양림역사문화마을의 화재 예방을 위해 화재 안전 캠페인, 좁은 골목길에 보이는 소화기 설치, 관계인 교육 등을 진행하고 있다.

이정자 서장은 “이번 소방안전망 구축을 위한 업무협약을 통해 화재로부터 안심할 수 있는 양림역사문화마을을 조성하고 상호 협력을 통해 주택용 소방시설 보급, 소방 훈련 등 적극적으로 추진하겠다”라고 말했다.

