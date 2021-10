11번가, 오늘하루 10월 '월간십일절' … 타임딜 최대 53% 할인

[아시아경제 조인경 기자] 11번가가 총 1100만원 상당의 쇼핑 포인트를 나눠주는 '10월 월간십일절' 행사를 11일 하루 진행한다. 다음달 열리는 연중 최대 쇼핑 축제 '십일절 페스티벌'에 대한 기대감을 높이기 위해 게임에 참여하면 11번가에서 사용할 수 있는 SK페이 포인트도 제공한다.

총 78개 상품이 마련된 '타임딜'은 오전 11시부터 매시간 6개씩 최대 53% 할인된 가격으로 다양한 인기 상품을 선보인다. ▲오후 3시 'LG 코드제로 A9S 무선청소기' ▲오후 5시 '삼성 비스포크 전기레인지' ▲오후 10시 '애플 에어팟 2세대' 등 다양한 상품들이 준비됐다.

오후 8시 '휠라' 라이브 방송에서는 후드 재킷, 점퍼, 패딩 등 휠라의 올해 가을·겨울(F/W) 시즌 신상품을 최초로 공개하고 주요 인기 제품을 단독 특가에 판매한다. 라이브 방송을 보고 실시간 댓글을 단 고객 중 9명을 추첨해 '미니 골드바(3.75g)'를 경품으로 증정한다.

월간십일절 톱브랜드로 참여한 LG전자는 고객 수요가 높은 주요 생활가전을 중심으로 온라인 최저가 수준에 판매한다. '트롬 스타일러'는 할인 쿠폰을 적용한 최대 혜택 적용 시 124만5450원, '디오스 김치냉장고'는 160만4550원, '올레드 48인치 TV'는 99만9000원이다.

한편, 11번가는 '아마존 글로벌 스토어'의 인기 상품을 할인 판매하는 '아마존 WEEK' 프로모션을 이날부터 17일까지 진행한다. 디지털 카테고리 딜 상품은 최대 35%, 주방용품 카테고리 딜 상품은 최대 40%, 식품·건강 카테고리 딜 상품은 최대 45% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 행사 기간 아마존 글로벌 스토어 상품에만 사용할 수 있는 카드사 15%·10% 할인쿠폰(7만원 이상 구매 시)도 제공한다.

오는 14일 오전 11시에는 아마존 글로벌 스토어 특집 라이브 방송을 진행하고 건강식품, 위생용품, 화장품 등 인기 상품을 라이브 방송 시간대에 최대 50% 할인 판매한다.

