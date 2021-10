3주 연속 오른 휘발유…리터당 1654.4원

석유공사, 10월 1주 주간국내유가동향



[세종=아시아경제 주상돈 기자] 휘발유 가격이 3주 연속 오르며 1654.4원/ℓ를 기록했다.

한국석유공사에 따르면 10월 1주 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 8.7원 오른 1654.4원/ℓ으로 3주 연속 상승했다.

알뜰주유소의 평균가격이 1627.6원/ℓ로 가장 낮았고, SK에너지 주유소가 가장 높은 1661.6원/ℓ을 기록했다.

최고가 지역인 서울 휘발유 가격은 전주 대비 11.1원 상승한 1741.8원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 87.3원 높은 수준을 보였다. 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 전주 대비 7.8원 상승한 1627.0원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 27.4원 낮았다.

경유 판매 가격은 전주 대비 9.3원 상승한 1449.7원/ℓ를 기록했다.

10월1주 두바이유는 배럴당 78.7달러로 전주대비 2.5달러 올랐다. 석유공사 관계자는 "이번 주 국제유가는 미국 고용시장 개선, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 'OPEC 플러스(OPEC+)' 증산규모 유지, 가스가격 강세 지속, 이란 핵협상 지연 등의 영향으로 상승세를 기록 중"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr