홈플러스, 올해 점포인력 1000여명 채용

현재 950여명 본사·점포 인력 충원…하반기 250여명 추가 채용

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스가 올해 점포 현장에서 1000명 이상 인력을 충원한다.

홈플러스는 올해 회계연도가 시작된 3월부터 지난달까지 총 950여명의 본사와 점포 인력을 채용했으며, 이달 중에도 초대졸 공채 등을 통해 점포 인력 250여명을 추가 충원할 계획이라고 11일 밝혔다.

올해 선발한 본사 신입사원 100여명을 제외하면 점포 근무 인력만 1000명 이상을 충원하는 대규모 채용으로, 이는 대형마트 4~5개 점포에서 근무하는 직원 수를 합친 수준이다. 홈플러스는 점포 인력 채용을 통해 정년퇴임 등으로 인한 인력 공백을 채우고 현장 지원을 확대한다는 방침이다.

올해 3월부터 지난달까지 신규 채용한 대형마트, 홈플러스 익스프레스 근무 현장 인력은 약 770명이다. 홈플러스는 "점포에서 인력공백이 발생할 때마다 수시채용 방식으로 인력을 충원하고, 연말까지 250여명의 인력을 더 선발할 것"이라고 말했다. 점포 근무 경력을 보유한 본사 인력도 서울과 수도권 점포 등으로 재배치해 본사와 점포간 커뮤니케이션을 강화하고 멀티플레이어 인재를 양성한다는 계획이다.

이번에 채용하는 점포 인력은 1년 만근 후 평가를 거쳐 정규직으로 전환되며 만 60세까지 정년을 보장 받는다. 홈플러스는 2019년 국내 대형마트 업계 최초로 무기계약직 직원 전원을 정규직으로 전환한 후 정규직 비중 99%를 유지하고 있다.

히사 측은 "일부 점포의 자산유동화로 인한 폐점에도 불구하고 모든 직원의 고용을 100% 유지했다"며 "해당 점포 직원과 개별 면담을 진행, 3지망 내 점포로 배치했고 폐점 시 해당 점포 직원들에게 위로금 300만원을 지급하는 등 실질적인 고용 보장을 시행하고 있다"고 강조했다.

고객에게 양질의 온·오프라인 쇼핑 경험을 제공하기 위해 경력직 모바일 기획자와 개발자도 모집 중이다. 서비스 기획자, 검색 기획, 프런트엔드 개발자, 풀필먼트 개발자, 아이폰 개발자 등 총 8개 부문에서 채용을 진행하고 있다.

황정희 홈플러스 인사부문장은 "고용 한파 속에서도 현장경영 강화를 위한 우수 인재를 적극 확보하기 위해 모집 인원수를 폭넓게 잡고 이례적인 대규모 채용을 진행하고 있다"며 "홈플러스의 안정적인 근무환경을 기반으로 지속적인 실무인력을 충원해 '현장에 강한 마트'를 만들 것"이라고 말했다.

