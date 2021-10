홍 부총리, G20 재무장관회의·IMFC 참석차 출국…옐런 美 장관도 만나

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 미국 워싱턴에서 개최되는 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의와 국제통화금융위원회(IMFC) 회의 참석을 위해 출국한다.

홍 부총리는 이번 출장 중 미국·아르헨티나 등 회원국 재무장관 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)·미주개발은행(IDB) 총재와 양자면담을 가질 예정이다.

홍 부총리는 13일(이하 현지시간) 제4차 G20 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석한다. 오는 30~31일 이탈리아 로마에서 개최되는 G20 정상회의 준비를 위한 올해 중 마지막 재무장관회의다. G20 회원국 및 초청국 재무장관·중앙은행 총재와 IMF, WB, 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구 대표가 참석할 예정이다.

이번 재무장관회의는 ▲세계경제 ▲글로벌 공공재와 취약국 지원 ▲금융이슈 ▲국제조세 등 4개 세션으로 진행된다. 홍 부총리는 코로나19 사태 이후 국가 간 불균형 회복, 글로벌 공급망 훼손 등 세계경제 주요 위험요인에 효과적으로 대응하기 위한 거시경제 정책공지 및 자유무역주의 복원 등의 중요성을 역설할 예정이다. 아울러 글로벌 보건협력체제 개편과 함께 저소득국 지원을 위한 채무재조정절차 가속화 등 G20의 노력을 촉구할 계획이다.

외에도 탄소가격제 등 기후변화 대응, 디지털세 도입 등에 대한 논의도 이뤄진다.

오는 14일 예정된 IMFC 회의는 '세계경제동향과 IMF의 글로벌 정책의제'를 주제로 진행된다. 홍 부총리는 저소득국 지원, 새로운 정책패러다임 변화, 그린·디지털 경제 전환을 위한 IMF의 역할을 강조할 예정이다. 취약국의 코로나19 극복을 위한 특별인출권(SDR) 활용 저소득국 양허성 기금 확대, 회복·지속가능성 기금 신설 등 대응을 촉구한다.

홍 부총리는 또 이번 회의를 계기로 재닛 옐런 미국 재무장관과 양자면담을 가질 예정이다. 옐런 장관과 한미 간 경제·금융 협력 강화 방안, 이란 원화자금 이슈, 디지털세 등 양국 경제 및 다자협의체 주요 현안을 협의할 예정이다.

IMF·WB·IDB 등 3대 국제금융기구 총재와도 각각 면담을 갖고 협력강화 방안을 논의한다.

