이재명, 국민의힘 겨냥 "후안무치한 도적떼…일망타진 기회"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대권주자 이재명 경기지사가 야당을 '도적 떼'라고 지칭했다.

9일(오늘) 이 지사는 자신의 페이스북에 '후안무치한 도적떼가 나라 살림 맡겠다고요?'라는 제목의 게시글을 올리며 이같이 말했다. 이는 앞서 자신이 올린 '제 발등 찍는 국민의힘 이준석, 김기현 대표님 감사합니다'라는 글을 공유하며 함께 적은 내용이다.

이 지사는 "동네 머슴이 산적 소굴에서 힘닿는 대로 장물 대부분 뺏어 주민에게 돌려주었더니, 산적 떼가 번복하고 마을로 내려와 텐트를 치고 농성하며 요란하게 선동한다"라고 적었다. 또 "그들이 쓰는 물건은 모두 마을 주민이 도둑맞고 뺏긴 것인데도 뻔뻔하게 도둑을 잡으라 외치고 있다"라며 "기막힌 일이지만 이때가 바로 일망타진 기회다", "마침 내일이 포도대장을 뽑는 날이다"라고 덧붙였다.

이는 이 지사가 자신을 '동네 머슴'에, 대장동 개발 이익을 '장물'에, 국민의힘 측을 '산적 떼'에 빗대어 비판한 것으로 풀이된다. 또 이 지사가 글의 말미에 언급한 '포도대장 뽑는 날'이란 10일 진행될 민주당 대선후보 선출을 위한 마지막 경선을 지칭하는 표현으로 해석된다.

전날 이 지사는 페이스북을 통해 "국민의힘 이준석, 김기현 대표님은 제 발등을 찍는 헛고생을 계속해 달라"라고 언급한 바 있다. 그는 "100% 환수 공공 개발을 막은 것도, 민간 업자의 이익에 손을 댄 것도 국민의힘이다"라며 "장물을 나눠 가진 자가 도둑이고, 이익을 본 자가 범인이다"라고 지적했다.

