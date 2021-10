[아시아경제 박지환 기자] SG&G SG&G 040610 | 코스닥 증권정보 현재가 2,185 전일대비 150 등락률 -6.42% 거래량 372,698 전일가 2,335 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 “시간이 지날수록 당신만 손해” 이 시점에 꼭 매수할 종목들SG&G, 커뮤니티 활발... 주가 -3.23%.글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다 close 는 6일 경기도 안성시 가사동 일대 토지 및 건물을 와이지플러스개발에 400억원에 양도하기로 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "재무구조 개선 및 경영 효율화 목적"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr