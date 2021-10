[아시아경제 박지환 기자] 서울바이오시스 서울바이오시스 092190 | 코스닥 증권정보 현재가 13,700 전일대비 900 등락률 -6.16% 거래량 338,884 전일가 14,600 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로]222nm UVC 램프, 코로나19 '게임체이저' 될까?서울바이오시스, 작년 매출 24%·영업익 165%↑《시선집중》 부자가 되고 싶어요? 그럼 클릭해보세요 close 는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1303억원으로 지난해 같은 기간보다 8% 증가했다고 6일 공시했다.

