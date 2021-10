"100점 맞으면 손깍지" "사랑해"…'과외비 2배' 남친의 유사연애(연애의 참견3)

[아시아경제 온라인이슈팀] 고소득 아르바이트를 위해 유사 연애를 한 남자친구에게 '연애의 참견' MC들이 분노의 목소리를 냈다.

5일 방송된 KBS Joy 예능프로그램 '연애의 참견 시즌3' 92회에서는 25세 동갑내기 연인의 사연이 등장했다.

고민녀는 데이트 시간을 아껴가며 과외 아르바이트를 하는 남자친구의 이야기를 소개했다. 남자친구는 서운해하는 고민녀를 달래기 위해 선물을 하나 했는데, 선물에는 포장지가 없었다. 나중에 알고 보니 본품은 자신이 과외하는 학생에게 주고 증정품을 여자친구인 고민녀에게 선물한 것이었다. 고민녀가 이를 추궁하자 남자친구는 이게 기분 나쁜 일일지 미처 생각하지 못했다며 자신이 센스가 없었다고 사과했다.

하지만 이후 남자친구와 과외학생이 주고 받은 메시지를 본 고민녀는 더 큰 충격에 빠졌다. 과외 학생이 100점을 맞으면 손깍지를 해달라는 요구를 했고, 남자친구는 이에 응한 것이다. 뿐만 아니라 둘은 서로 사랑한다는 말까지 주고 받았다. 이에 주우재는 "남친이 즐기고 있다"라며 꼬집었다.

고민녀는 결국 남자친구에게 이별을 통보했다. 남자친구는 과외학생에게 한 말을 모두 진심이 아니었고, 2배의 과외비를 받는 대신 과외학생이 대학을 가고 싶게 만들어달라는 학부모의 부탁으로 그런 행동을 한 것이라고 해명했다.

이에 고민녀는 미안하다며 비는 남자친구를 용서해야하는지가 고민이라고 전했다. 주우재는 "말이 좋아 학생이지 상대는 20대 성인이다"라며 "남친은 다른 여자와 희희덕거린 것"이라고 말했다.

서장훈은 "학생이 빌런이 됐는데 사실 빌런일 이유가 없다"라며 "여친이 있는 줄도 모르고 과외 선생님이 잘해주니까 좋아하는 거다. 나중에 대학을 갔는데 그 뒤로 남친이 연락을 끊으면 얼마나 큰 상처를 받겠나. 여러 사람에게 하면 안 될 일을 하고 있다"라며 남자친구의 잘못된 행동을 강조했다.

김숙은 "남친의 1순위는 과외학생이다. 단호하게 헤어져라"라고 말했고, 한혜진은 "돈과 다른 가치가 부딪칠 때 어떤 것에 더 무게를 두는 봐라. 그 사람의 많은 것을 대변한다. 남친은 감정을 속이면서까지 연인 대행 알바를 하고 있다"라며 "팍팍하게 살더라라도 중요하게 생각하는 가치가 있어야 한다"라고 조언을 건넸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr