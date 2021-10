경찰, '대장동 특혜 의혹' 계좌 압수수색…합동수사본부 설치 목소리도

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 관련 계좌 압수수색에 돌입했다.

경기남부경찰청 전담수사팀은 5일 "사건 관련자들의 계좌 압수수색 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다. 다만 압수수색 대상자는 구체적으로 알려지지 않았다.

전담수사팀은 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유자산관리(화천대유) 관련 수상한 자금 흐름 정보를 전달받아 횡령·배임 등 혐의로 수사하고 있다. 또 시민단체가 고발한 대장동 개발 특혜 의혹, 곽상도 의원 아들의 화천대유 퇴직금 50억원 수령 사건도 일괄 배당받았다.

앞서 수사팀은 화천대유 대주주 김만배씨를 비롯해 곽 의원 아들 등 9명을 출국금지했다. 이번 계좌 압수수색 또한 이들과 관련됐을 것으로 보인다. 수사팀은 또 조만간 화천대유 계열사인 천화동인 1호의 이한성 대표를 소환조사할 계획이다.

한편 이날 경찰청 국정감사에서는 경찰의 늑장 수사에 대한 비판이 여야를 막론하고 이어졌다. 지난 4월 FIU로부터 정보를 전달받았음에도 5개월간 별다른 진척이 없었다는 게 요지다. 김창룡 경찰청장은 "초기 판단이 잘못됐다"고 시인했다.

검찰과 경찰이 동시에 수사를 벌이고 있는 만큼 합동수사본부 구성이 필요하다는 목소리도 나온다. 김 청장은 이날 국감에서 "한국토지주택공사(LH) 사건처럼 전(全) 정부 합동수사본부를 꾸리는 것이 효율적"이라고 했다. 다만 검찰과의 협의가 우선돼야 한다는 의견을 내비쳤다.

