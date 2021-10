부울경 상의회장, 2030부산세계박람회 유치 위해 뭉쳤다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 가덕도 신공항 건설에 같은 목소리를 낸 부산·울산·경남 경제계가 2030부산세계박람회 유치사업에도 함께 힘을 모으기로 했다.

부산상공회의소는 5일 부산상의 국제회의장에서 울산상공회의소, 경상남도상공회의소협의회와 2030부산세계박람회 유치를 공식적으로 지지하는 공동선언식을 열었다.

이번 행사는 2030부산세계박람회 민간유치위원회 집행위원을 맡은 부산상의 장인화 회장이 전국적인 관심과 유치 열기 확산을 위해 울산과 경남 경제계에 공동지지 선언을 요청했고 울산상의 이윤철 회장과 경남상의협의회 구자천 회장이 흔쾌히 동참하면서 성사됐다.

2030세계박람회는 개최지 확정까지 2년이 채 남지 않은 상황으로 올해 상반기 러시아 모스크바와 대한민국 부산에 이어 최근 이탈리아 로마까지 유치신청서를 접수함에 따라 경쟁국 간 유치경쟁이 뜨거워지는 상황이다.

부울경 경제계는 이날 채택한 공동선언문에서 “2030 부산 세계박람회 유치는 대한민국 역량을 세계에 알리고, 부울경에 새로운 경제성장 동력을 형성해 지역 균형발전 촉진과 동남권 메가시티 구축 촉매제가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “6개월 개최 기간 200여 개에 달하는 참여국과 3200만명 이상 글로벌 방문객이 함께하는 메가 이벤트로 61조에 달하는 경제효과와 더불어 미래 혁신기술을 바탕으로 초연결 사회를 발현하는 기회의 장이 될 것”이라고 강조했다.

장 회장은 “오늘을 기점으로 2030세계박람회 유치사업은 부산을 넘어 부울경 도약을 이끌어줄 촉매제가 될 것이고 대한민국 국격을 높여주는 메가 이벤트가 될 것”이라며 “2030부산세계박람회 성과는 부울경 공동 번영을 위해 나눌 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

이윤철 울산상의 회장은 “이번 행사는 부울경의 뜻을 하나로 뭉치는 의미있는 자리다”며 “부울경은 수도권에 못지 않게 잠재력이 높은 도시인 점을 살려 박람회를 유치해 미래기술을 선도하고 인재를 육성할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

구자천 경상남도상공회의소협의회 회장은 “등록엑스포는 기업이 앞장서야 하는 상업, 경제엑스포인 만큼 기업들이 앞장서야 하며, 유발효과도 있을 것”이라며 “엑스포를 유치해 지방균형발전과 메가시티 구축의 단초로 삼아 부울경이 한마음으로 미래를 설계해나가는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.

부산상의는 10월부터 내년 3월까지 펼쳐지는 2020두바이세계박람회에 지역기업인들로 구성된 경제사절단을 파견해 박람회 현장을 참관하고 주요 도시 경제단체와 협력 강화해 2030부산세계박람회 유치에 본격적으로 나선다는 계획이다.

