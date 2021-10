[2021 국감]박대준 대표 "'쿠팡, 中개인정보 위탁기관 이전"

양정숙 의원, 국감서 지적

박대준 대표 "中정부 열람 요청 받은 적 없어"

[아시아경제 차민영 기자] 박대준 쿠팡 신사업부문 대표가 5일 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)의 방송통신위원회 국정감사에서 "개인정보 위탁기관을 국내 또는 안전한 곳으로 이전시켜 중국에서 열람할 수 없도록 근본적 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

이날 과방위 증인으로 출석한 박대준 대표는 양정숙 의원의 지적에 이 같이 답변했다.

앞서 양 의원은 쿠팡에 보관된 개인정보가 통째로 중국에 넘어갈 위기라는 주장을 펼쳤다. 쿠팡앱에 보관돼 있는 개인정보와 위치정보가 중국 기업인 '한림네트워크 유한공사'를 통해 중국에 넘어갈 위기가 있다고 지적한 바 있다. 쿠팡도 즉각 입장문을 내고 "쿠팡의 고객정보는 한국에 저장되고 있으며, 어떠한 개인 정보도 중국에 이전되거나 저장되지 않는다"고 반박했다.

양 의원은 "개인정보 제공이라는 것은 물리적 접근만 말하는 게 아니다. 열람이 가능하면 사진을 찍을 수도 있고 옮길 수 있다는 뜻"이라며 "중국 정부가 열람을 요청할 수도 있다"고 짚었다.

박대준 대표는 "이전에 중국 정부로부터 열람 요청을 받은 적은 없다"면서도 "중국의 법령 해석 여부와 달리 열람 자체도 차단하고 개인정보를 국내 또는 안전한 곳으로 이전시켜서 중국에서 열람할 수 없도록 근본적 조치를 취하겠다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr