"500원의 추억이 7000원 됐다"...달고나 바가지 '기승'

바가지 목격담 잇따라...우산 모양 달고나 1만5000원에 거래되기도

[아시아경제 김서현 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'에 등장해 큰 인기를 얻고 있는 달고나가 서울 일부 관광지에서 바가지 가격으로 팔리고 있다는 논란이 불거졌다.

5일 한 온라인 커뮤니티에는 '오징어게임 인기에 편승한 달고나 근황'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 "서울특별시 종로구 인사동에서 판매되고 있는 달고나"라며 한 장의 사진을 첨부했다. 오징어게임에 나왔던 네모, 세모, 동그라미, 우산 등 4가지 무늬의 달고나가 틴케이스에 담겨 있고, 사진 좌측 상단에 '오징어게임 달고나 7000원'이라는 홍보 문구가 보인다.

이 글에는 서울 홍대 거리에서 본 오징어 게임달고나 바가지 목격담이 추가로 올라오기도 했다. 한 누리꾼은 "우산 모양을 1만5000원에 팔고, 외국인들이 웃으면서 사가는데 망신이라는 생각이 들었다"고 토로했다.

사진을 본 누리꾼들은 "수요가 급증했으니 이해는 가지만 너무한다", "500원의 추억이 7000원 됐다", "아무리 케이스가 포함이라고 해도 7000원은 너무 비싸다", "원가는 몇 백원도 안 할텐데", "물 들어올 때 노 저으려다가 물 다 빠지겠다" 등의 반응을 보였다.

한편 일각에서는 "케이스를 함께 판매해서 케이스 값이 비쌀 것", "원가 따지는 사람들 이해 안됨. 소비자는 저걸 7000원 주고 살지 말지 결정만 하면 되는 것"이라는 반응을 보이기도 했다.

