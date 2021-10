KOTRA, 두바이 엑스포 연계 K-소비재 중동진출 지원

한국농수산식품유통공사 aT와 'K-Lifestyle in Middle East' 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 지난 2일부터 이틀간 두바이에서 K-소비재 중동진출을 지원하기 위해 한국농수산식품유통공사 aT와 협업해 소비재 대표사업인 'K-Lifestyle in Middle East'를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 이달 1일 개막한 두바이 엑스포와 연계해 아랍에미리트, 터키, 요르단, 쿠웨이트 등 중동 바이어 150개사와 뷰티, 식품, 혁신소비재 분야의 국내기업 70개사가 참여하는 온·오프라인 하이브리드 행사로 진행됐다.

KOTRA는 이번 행사를 통해 우리 기업들이 두바이를 거점으로 중동?아프리카에 진출하도록 ▲온·오프라인 상담회 ▲K-스튜디오 라이브방송 ▲O2O(온·오라인 연계) 판촉전을 추진했다.

또 코로나19로 해외 출장이 어려운 국내기업을 위해 현지 전문가를 섭외해 오프라인 상담회에서 대리상담 428건을 진행했다. 이번에 한국제품 수입에 관심을 보인 바이어를 오는 21일까지 이어지는 1대 1 온라인 상담회에 초청해 국내기업의 성과 창출을 지원할 계획이다.

연계행사로 열린 K-스튜디오 라이브 방송에서는 '중동 K뷰티 홍보대사'로 선정된 인플루언서 24명이 참여해 우리의 화장품 기업을 알리는 K뷰티 컨퍼런스, 메이크업쇼, 1인 방송 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

O2O 판촉전에는 아랍에미리트의 최대 전자제품 유통망 '샤라프 DG'와 한류 전문 온라인 플랫폼 '잼'이 참가했다. 이들은 온·오프라인 유통망에 입점한 뷰티·혁신소비재 국내기업 52개사의 제품을 전시하고 온라인으로 판매해 K-소비재 홍보에 앞장섰다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "한류 열풍과 전 세계가 주목하는 두바이 엑스포 속에서 개최된 이번 행사는 K-소비재를 더 널리 알린 계기"라며 "한류와 접목된 우리 소비재 제품을 중동지역에 더욱 알리도록 적극적으로 돕겠다"고 말했다.

