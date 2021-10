창원대 건축학부, 선후배간 '동행' 토크콘서트로 미래 개척한다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 건축학부가 재학생과 동문회가 함께하는 '2021 건축학부 졸업생 토크콘서트’를 개최한다.

5일 창원대에 따르면 '동행 시즌2' 토크콘서트는 건축학부 재학생들의 진로에 관한 고민을 졸업생과의 상담을 통해 해소하고, 친목을 다지기 위해 마련됐다.

이번 행사는 지난 2018년에 이어 두번째로 진행된다.

코로나19 상황에 따라 총 3회 (10월 6일, 11월·12월)로 나눠 진행되며, 재학생들의 수요조사를 반영해 학생들이 선호하는 직군과 전공별로 졸업생 9명이 멘토로 나서게 된다.

건축학부 관계자는 "선배들이 나아간 다양한 전공 분야를 모색하고, 대화를 통해 학생들의 진로 고민도 해결할 수 있는 행사가 될 것"이라며 "앞으로도 재학생과 졸업생이 함께하는 다양한 자리를 만들어 나가겠다"고 전했다.

