'오징어 게임' 넷플릭스 톱 10 TV 프로그램 열이틀째 선두

모델 출신 배우 정호연이 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'의 세계적 흥행에 힘입어 국내 여배우 가운데 가장 많은 사회관계망서비스(SNS) 팔로워를 확보했다. 정호연의 인스타그램 팔로워 수는 5일 기준으로 1350만 명이다. 이성경의 약 1290만 명과 송혜교의 약 1200만 명을 훌쩍 뛰어넘는다. 팔로워 수는 '오징어 게임'이 공개되기 전까지 40만 명대였다. 부모의 탈북 자금을 마련하려고 소매치기까지 하는 새터민 강새벽 역에 관심이 쏠리면서 국내는 물론 해외에서도 인기 스타로 부상했다. '오징어 게임'은 공개된 지 보름이 지났으나 인기가 식을 줄을 모른다. 이날 온라인 동영상 서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면, 넷플릭스 전 세계 톱 10 TV 프로그램에서 열이틀째 선두를 달렸다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr