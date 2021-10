3차 '경기도 재난기본소득' 나흘만에 신청률 50% 돌파

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난 1일부터 정부의 상생 국민지원금 지급대상에서 제외된 도민을 대상으로 3차 재난기본소득 신청 접수를 시작한 가운데 4일 만에 신청률이 50%를 돌파한 것으로 집계됐다.

경기도는 지난 1일 오전 9시부터 4일 오후 10시까지 3차 경기도 재난기본소득 신청을 한 경기도민은 126만2272명으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 신청 대상 도민 252만598명의 50.1%에 해당한다.

신청 유형별로는 경기지역화폐로 재난기본소득을 신청한 사람이 21만1104명이며 신용ㆍ체크카드 신청자는 105만1168명이다.

시군별 신청자 수를 보면 수원시가 15만6713명으로 가장 많다. 이어 용인시 15만3643명, 고양시 10만5253명, 성남시 13만5796명 순이다.

신청대상 대비 신청자 비율은 화성시가 59.1%로 1위다. 이어 수원시 59.0%, 용인시 52.6%, 오산시가 52.3% 등이다.

도는 지난 1일 온라인 신청 접수를 시작하면서 4일간 출생연도 끝자리에 따른 홀짝제를 적용했다. 이에 따라 1일과 3일에는 출생연도 끝자리가 홀수인 도민이, 2일과 4일에는 출생연도 끝자리가 짝수인 도민이 재난기본소득을 신청했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr