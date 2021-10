광주 남구, 184억원 투입 ‘진월 국민체육센터’ 등 건립

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)가 진월 국민체육센터 등 생활 편의시설 확충에 나선다.

남구는 진월 복합운동장 인근에 주차장 및 지상 2층 규모의 국민체육센터, 효덕동과 송암동에는 각각 행정복지센터와 공동육아 나눔터, 작은도서관, 주차장을 갖춘 행정복합센터가 들어선다고 5일 밝혔다.

남구는 국무조정실 주관 ‘2022년 생활SOC 복합화 공모’에서 3건의 복합화 사업이 선정돼 내년부터 사업비 184억4200만원을 투입해 해당 시설을 조성할 예정이다.

먼저 진월동에는 현재 공사 중인 진월복합운동장 경계 부지에 진월 국민체육센터가 들어선다.

총 사업비 57억3200만원을 투입해 탁구와 배드민턴 등 스포츠 활동을 할 수 있는 지상 2층 규모의 체육관이 건립되며, 약 70대 가량의 차량을 수용하는 주거지 주차장도 함께 조성될 예정이다.

진월복합운동장과 국민체육센터가 건립되고 난 후 시설 이용객 증가로 불법 주정차 문제가 발생할 가능성이 높고, 시설 인근에 거주하는 주민들의 주차 편의 및 불법 주정차에 따른 불편을 해소하기 위해서다.

관내 17번째 행정동인 효덕동에는 사업비 69억2000만원을 투입해 지하 1층에 지상 4층 규모로 공동육아 나눔터와 주거지 주차장, 행정복지센터를 결합한 효덕동 행정복합센터가 새롭게 지어진다.

현재 효덕동 행정복지센터는 최근 분동이 이뤄지면서 한 건물의 공간을 임대해 임시 청사로 사용 중인 상태로, 효천지구 개발로 인구 유입이 증가하고 있고 효덕동 관내에 공동육아 나눔터가 턱없이 부족해 이를 해소하기 위함이다.

시설 노후화와 주차 공간 부족으로 주민들의 이용에 불편이 따랐던 송암동 행정복지센터는 효천1지구에 지하 1층에 지상 4층 규모로 새롭게 지어진다.

현재 송암동 행정복지센터가 위치한 부지가 광주시에서 추진하는 첨단클러스터 조성사업 구역에 포함돼 행정복지센터로 활용하기에 부적합한 면이 있고, 효천1지구에 공공주택이 밀집해 있어 이전 필요성이 꾸준히 제기돼 왔기 때문이다.

송암동 행정복합센터 조성 사업에는 57억9000만원을 투입하며, 문화생활 인프라 구축을 위해 작은도서관과 주거지 주차장, 행정복지센터가 동시에 조성될 예정이다.

남구 관계자는 “관내 곳곳에 다양한 생활SOC를 구축해 주민 모두가 윤택한 삶을 누릴 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

