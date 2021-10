[2021 국감]한시간 늦게 시작한 경찰청 국정감사…'대장동 마스크' 논쟁 30분만에 정회

[아시아경제 이관주 기자] 5일 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사가 증인 선정 등을 두고 여야 협의가 늦어지면서 예정 시간보다 1시간 늦게 시작했으나, 30분 만에 '마스크 논란' 속 정회했다.

이날 경찰청 국정감사는 당초 오전 10시 시작 예정이었으나 1시간가량 늦춰진 11시에 개회됐다. 서영교 행안위원장은 늦은 이유에 대해 설명이 필요하다는 박완주 더불어민주당 위원의 요청이 있자 "여야 간 합의할 내용이 있었는데 의견 차이가 있어서 좁혀지지 않아 조금 늦어졌다"며 "증인 관련 내용"이라고 설명했다.

어렵사리 국감이 시작됐으나 경찰청 업무보고도 이뤄지지 못한 상황에서 다시 정회됐다. 국민의힘 위원들이 대장동 특검 요구 문구가 적힌 마스크를 착용하고 국감장에 들어서자 여당 위원들의 반발이 이어졌다. 국민의힘 간사인 박완수 위원이 "정치적 주장의 하나고 거대 여당이 어느 정도 이해를 해주셔야 한다"고 하자 더불어민주당 간사인 박재호 위원은 "감사위원으로 왔을 때는 감사위원으로 충실히 하는 것이 어떻냐"고 반박했다.

서 위원장이 "법제사법위원회는 마스크를 교체하고 진행하고 있다고 하는데 효과도 봤으니 감정적으로 갈 필요 없다"며 중재에 나섰으나 논쟁은 계속됐다. 이영 국민의힘 위원이 "수사를 특검 방식을 취해달라는 주장이지 여당 비난은 안 했다"며 "국감 보이콧을 진행한 것도 아닌데 국감을 진행해달라"고 하자 백혜련 더불어민주당 위원은 "신실한 국감을 위해서 정치적 논쟁이 이뤄지는 것을 방지하기 위함이니 마스크를 교체하고 정상적으로 국감을 진행하자"고 맞받았다.

논쟁이 수그러들지 않자 서 위원장은 국감 시작 30분 만인 오전 11시30분께 10분간 정회를 선포하고 여야 간사 협의에 나섰다.

