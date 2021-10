3년만에 국감장에 서는 카카오 김범수…각종 논란 가라앉힐 수 있을까

[아시아경제 강나훔 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 5일 국회 정무위원회 국정감사 증인으로 출석한다. 2018년 이후 3년만이다. 카카오의 골목상권 침해 논란이 커진 이후 처음으로 미디어 앞에 서는 만큼 그가 던질 메시지와 해명에 관심이 쏠린다.

5일 국회에 따르면 김 의장은 이날 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국감에 증인으로 참석하겠다는 의사를 전달했다. 이에 따라 김 의장은 오후 2시부터 국감장에 모습을 드러낼 것으로 보인다.

국감 증인은 해외출장 등의 이유가 있을 경우 불출석 사유서를 제출하고 참석하지 않거나 대리출석할 수도 있다. 함께 증인으로 채택된 김정주 넥슨 창업주도 해외출장을 이유로 이날 국감 증인으로 출석하지 않는다.

김 의장은 최근 카카오를 비롯한 플랫폼 기업의 독점적 행태를 비판하는 목소리가 걷잡을 수 커지는 상황이라 책임경영 차원에서 ‘정면 돌파’ 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

정무위 의원들은 김 의장에게 문어발식 사업확장으로 인한 골목상권 침해, 독점적 시장구조에 따른 이용자 수수료 상승, 경쟁 계열사 인수합병 등에 대해 따져 물을 것으로 예상된다. 김 의장은 이날 오전 일찍부터 카카오와 임직원들과 만나 국감 준비에 들어간 것으로 전해진다.

이날 최대 관심사는 김 의장이 추가 대책 발표 여부다. 앞서 카카오는 지난달 14일 ▲소상공인 지원을 위한 기금 3000억원 조성 ▲꽃·간식·샐러드 배달 중개 서비스 철수 ▲카카오T ‘스마트호출’ 폐지 등을 골자로 한 상생안을 발표했지만 업계와 정치권에서는 미흡하다는 지적이 많았다. 의원들의 추궁이 지속되면 김 의장이 직접 추가 대책을 언급하지 않겠냐는 관측이다.

다만 카카오 관계자는 "의원들의 지적과 의견을 경청하는 자리여서 카카오 차원의 추가 대책 발표는 없을 것"이라며 "주로 카카오를 향한 오해에 대해 설명하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

업계에선 김 의장이 문어발식 확장 논란과 관련해 무분별한 시장 확대의 목적이 아니라 유망한 스타트업에 투자하고 성장할 수 있도록 생태계 구축에 일조한 것이라는 목소리를 낼 것으로 알려졌다. 카카오 계열사들이 진출한 시장에서 압도적 우위를 점하고 있다는 지적에 대해선 업계 위상 대비 매출은 미미하다는 점을 강조할 것으로 전망된다.

