해외기업만 배불린 해상풍력…핵심부품 국산화율 고작 34%

2030년까지 100조원 프로젝트 추진

외산 의존도 높아, 사실상 '수입 전기'

[세종=아시아경제 권해영 기자] 증속기는 거대한 바람개비 모양인 풍력발전 '터빈'의 핵심부품으로 꼽힌다. 발전기로 에너지를 전달할 때 회전속도를 조절하는데, 저속 회전을 고속 회전으로 바꿔주고 속도가 빨라지면 일정하게 유지해준다. 바람의 세기가 시시각각 변할 때 이를 일정히 유지해 발전의 안정성을 높이는 것이다. 하지만 국내에서 이를 만드는 곳은 단 한 군데도 없다. 이 때문에 정부가 국내에서 풍력발전을 확대할 경우 핵심부품은 대부분 수입에 의존해야 하는 실정이다.

정부가 오는 2030년까지 원전 17기 발전량에 달하는 초대형 해상풍력발전 프로젝트를 추진중이지만 풍력발전 주요 기술의 국산화율은 30%선에 그치는 것으로 나타났다. 앞으로 약 10년간 95조6000억원을 해상풍력발전에 투입할 방침인데, 국내 공급망 생태계가 제대로 갖춰지지 못한 상태에서 풍력발전 과속페달을 밟을 경우 해외 기업의 배만 불릴 수 있다는 우려가 높아지고 있다.

5일 양금희 국민의힘 의원실이 한국에너지공단 등에서 제출받은 자료에 따르면 풍력발전 핵심부품인 블레이드, 발전기, 변환기 등의 국산화율은 34%로 나타났다. 풍력발전 핵심부품과 함께 기술 집약형으로 꼽히는 터빈 시스템의 국산화율도 50%에 그치는 것으로 파악됐다. 노동 집약형으로 기술력이 크게 필요하지 않은 타워 등 기타부품만 국산화율이 97%에 달했다.

선진국의 기술 수준을 100이라고 하면 핵심부품과 터빈 시스템의 국내 기술력은 각각 60, 74 수준으로 파악됐다. 예컨대 터빈의 경우 해외는 8메가와트(㎿)급이 상용화됐고, 현재 10㎿급 이상의 터빈을 개발하고 있다. 반면 국내는 5㎿급이 상용화 단계고, 선진국에서 상용화된 8㎿급 터빈을 이제 개발중이다.

기술력이 뒤처지다 보니 가격 경쟁력도 떨어진다. 해상풍력 기준 ㎿당 터빈 판매가격은 유럽연합(EU)이 2018년 16억원에서 2020년 14억원으로, 중국이 같은 기간 13억원에서 11억원으로 2억원 낮췄다. 그러나 한국은 2020년 기준 18억원으로 2년 전과 같다. 같은 제품이라면 외산을 쓸 수밖에 없게 되는 구조인 셈이다.

정부는 또 터빈 생산에 필수적인 네오디뮴 같은 광물 수급 계획조차 제대로 수립하지 못하고 있다. 양금희 의원은 "정부의 해상풍력발전 계획은 국내 바람을 이용하지만 설비, 원자재 대부분은 외국산에 의지하고 있어 '수입되는 전기'와 다르지 않다"며 "신산업을 확대하는 과정에서 국내 산업에 필요한 부분과 기술 수준을 정확히 파악하고 향후 설치되는 풍력발전기의 국산 설비 확대를 위한 노력이 필요하다"고 지적했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr