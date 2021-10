진중권, 이재명에 "조국 시즌2 될 듯…거짓을 사실이라 우기며 유권자 현혹"

"지금은 이재명이 조국…이재명 캠프, 거짓말 끝없이 반복"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수는 4일 경기 성남시 대장동 개발 특혜 의혹에 휩싸인 이재명 경기지사를 겨냥해 "조국 시즌2가 될 듯"이라고 직격했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "거짓말하는 것은 참을 수 있지만 이미 진실이 빤히 드러났는데도 끝까지 허위를 사실이라 박박 우기는 종자들은 참을 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "그 대표적 사례가 조국"이라며 "당시 조국은 여권의 비공식적인 대권주자, 문재인의 후계자였다. 그렇지 않았다면 민주당이나 지지자들이 그와 더불어 함께 대국민 사기극을 펼치지는 않았을 것이다. 친문의 입장에선 그가 유일한 '대안'이기에 도저히 포기할 수가 없었던 것"이라고 꼬집었다.

이어 "지금은 이재명이 조국이다. 이미 대선후보로 사실상 확정됐으니, 이제 와서 포기할 수가 없는 일"이라며 "그가 뻔한 거짓말들을 늘어놓더라도, 그것을 끝까지 사실이라 우기며 유권자를 현혹시키는 수밖에 없다. 그것밖에 대안이 없다"고 했다.

또 그는 "아직은 경선 중이라 이낙연을 지지하는 층에서 이재명에 대한 비판에 가담하고 있지만, 일단 대선 후보가 되면 그들 중 상당수가 이른바 '원팀'이 되어 이재명의 대국민 사기극에 가담하게 될 것"이라며 "그러면 조국 사태 시즌2의 막이 오르는 거다"고 지적했다.

진 전 교수는 "가짜 표창장이 가짜로 인정되기까지 2년이 걸렸다. 그동안 그 말도 안 되는 개소리 들어주느라 국민들이 얼마나 피곤했나"라며 "앞으로 몇 달 동안 그 괴로움을 다시 겪어야 한다. 그러잖아도 거짓과 싸우느라 지쳤는데, 그 싸움을 또 해야 한다"고 말했다.

그러면서 그는 "'단군 이래의 최대의 공익환수 사업이다', '하이 리스크 하이 리턴 사업이다', '민관합동 개발 외에는 수가 없었다', '민간개발로는 회수하지 못했을 돈을 환수했다', '유동규는 내 측근이 아니다', '본질은 국힘 게이트다' 등 이재명 캠프에서는 이미 사실로 반박된 거짓말을 끝없이 반복한다"고 했다.

이어 "아무리 사실과 논리로 반박을 해도 그들이 거짓말하는 것을 멈출 수는 없을 거다. 그 거짓말은 목숨과 밥줄이 걸린 거짓말"이라며 "정말 피곤하다. 그렇다고 지쳐서 포기하면 안 된다"고 말했다.

아울러 "그 거짓말로 지지자들은 설득할 수 있을 거다. 지지자들은 캠프에서 그런 거짓말을 적극적으로 해주기를 고대한다"며 "사이비 종교의 신도들에게 중요한 것은 참이냐, 거짓이냐가 아니라 신앙을 유지하는 것이다. 신앙의 파괴가 그들에게는 곧 세계의 종말"이라고 비판했다.

끝으로 그는 "(이 지사 측 주장이) 중도층이나 무당층에는 통할 것 같지 않다. 그들에게는 이재명 캠프의 거짓말을 믿어줘야 할 이유가 없기 때문"이라며 "그러니 대장동을 '치적'이라고 믿는 이들과 '비리'라 생각하는 이들로 세계가 두 쪽으로 나뉘게 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 이 지사는 대장동 의혹과 관련해 지난 3일 "오히려 제 청렴함과 국민을 위한 정치를 증명해주고 있다"고 했다.

그는 인천 지역 대선 후보 경선이 끝나고 기자들과 만나 "국민의 집단 지성을 믿고, 국민의 뜻을 존중하고 국민이 맡긴 권한을 국민의 이익을 위해 행사하는 바른 정치로 바른 세상을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이어 "곁가지를 갖고 흔들어대지만 대장동 사건의 본류와 줄기는 국민의힘이 독식하려 했던 개발이익을 야당 기초단체장이 치열하게 싸워서 개발이익의 일부를 국민에게 돌려드린 것"이라면서 "그런 노력과 투지를 국민이 평가하실 것"이라고 설명했다.

