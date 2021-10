우체국 펀드 판매 3주년 기념 신규 상품·이벤트

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 우체국 펀드 판매 3주년을 기념해 5일부터 신규 펀드상품 출시 및 고객 감사 이벤트를 진행한다.

5일부터 다음달 12일까지 우체국에서 판매하는 모든 펀드상품에 대해 신규 및 추가 매수로 100만원 이상 잔고가 증가한 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 30만원 상당의 우체국쇼핑 상품권을 증정한다. 이달 중 가입(잔고 증가)한 고객에게는 추첨권을 두 배로 지급한다.

또 우체국 펀드에 처음으로 가입(10만원 이상)한 모든 고객에게 1만원 상당의 커피·디저트 쿠폰을 제공하고, 선취판매수수료가 있는 상품(A, Ae 클래스)에 가입 시 수수료가 전액 면제된다.

고객 감사 이벤트와 함께 신상품도 출시한다. 이번에 새로 추가되는 상품은 총 7종(MMF 1종, 채권형 펀드 3종, 채권혼합형 펀드 3종)의 위험등급이 낮은 안정적인 상품이다. 우체국은 신규 상품포함 총 40종의 펀드 상품을 전국 222개 총괄우체국과 우체국예금·보험 홈페이지를 통해 판매 중이다.

펀드 상품 및 이벤트에 대한 자세한 사항은 전국 총괄우체국이나 우체국 고객센터에서 확인할 수 있다.

