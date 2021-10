'2021 서울디자인국제포럼' 오세훈 시장, 기조세션 발표

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장은 5일 온라인으로 열리는 '2021 서울디자인국제포럼' 기조세션의 마지막 연사로 나서 '미래를 위한 투자로서의 도시디자인'을 주제로 발표한다.

서울디자인국제포럼은 서울시가 그동안 개최해온 유니버설디자인, 사회문제해결디자인 국제행사를 통합한 국제포럼이다. 도시 경쟁력을 견인하는 핵심 수단으로서의 디자인의 가치를 다각적으로 논의하는 자리다. 올해는 '리-커넥트: 가치 창조자로서의 디자인(Re-Connect: Design As A Value Creator)'이란 주제로 열린다.

이날 포럼엔 오 시장을 비롯해 총 10명의 국내·외 연사가 디자인의 역할과 가치 창조를 화두로 발표한다. 오 시장과 국내 연사는 DDP 화상스튜디오 서울-ON 현장에서, 해외 연사는 영상을 통해 발표할 예정이다.

포럼은 2021 서울디자인국제포럼 공식 사이트와 서울시 유튜브로 생중계돼 누구나 시청할 수 있다.

