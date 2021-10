윤석열 "대장동 설계했다는 李, 후보 사퇴하고 수사받아야"

"이재명, 유동규와 한몸…모든 일의 최대 수혜자"

[아시아경제 조현의 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장은 3일 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사를 향해 "후보에서 사퇴하고 특검 수사를 받으라"고 요구했다.

윤 전 총장은 이날 페이스북에서 "이 지사가 대장동 게이트의 몸통으로 지목받고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "이 지사가 '내가 설계했다'고 자랑까지 해놓고 문제점이 하나둘씩 드러나자 자신이 한 말을 모두 뒤집었다"며 "특검은 받기 싫다면서 합수본은 받겠다고 한다. 꼬리자르기식 수사라도 기대하는 건가"라고 반문했다.

이어 "이 지사의 측근 중의 측근인 유동규는 이 지사와 한 몸"이라며 "선거까지 도왔다는 사람이 측근이 아니면 누가 측근인가. 유동규는 유길동인가. 왜 측근이라고 하지 못하나"라고 따져 물었다.

윤 전 총장은 "현재 드러나고 있는 모든 정황, 즉 대장동 게이트, 재판 거래 및 사후 수뢰 의혹에 이 지사가 연관돼 있다"며 "모든 일의 최대 수혜자는 이 지사"라고 규정했다.

그러면서 "지사직은 물론이고 후보직까지 내려놓고 특검 수사를 받으라"며 "깔끔하게 특검 수사받고 역사의 심판대에 서야 국민이 수사 결과에 승복할 수 있다"고 주장했다.

그는 "대선의 주요 후보가 중대 범죄의 몸통 혐의를 받고 있는데, 대선을 제대로 치를 수 있겠나"라며 "결단을 촉구한다"고 덧붙였다.

