[아시아경제 김흥순 기자] 와이어블 와이어블 065530 | 코스닥 증권정보 현재가 3,090 전일대비 130 등락률 -4.04% 거래량 162,580 전일가 3,220 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 전파기지국, 보통주당 50원 현금배당 결정美 본격적으로 나선다! 한국에 中 5G장비 사용금지! 반사이익 노리자!文대통령 디지털 뉴딜 진행시켜! 빅데이터기술 기술 부각 close 은 101억4557만원 규모의 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,050 전일대비 50 등락률 +0.33% 거래량 1,693,813 전일가 15,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 '아이폰13' 사전예약 시작… 공시지원금 최고 24만원LG유플 자회사, 어린이 전문채널 '더키즈' 개국 LG U+ 솔루션, 카카오엔터프라이즈 업무 플랫폼에 입점 close 네트워크(NW) 시설구축 공사를 수주했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 11.4% 수준이며 계약기간은 2022년 9월30일까지다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr