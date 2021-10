[아시아경제 온라인이슈팀] 인기 웹툰작가 야옹이가 완벽한 마네킹 몸매를 선보였다.

지난 30일 야옹이는 자신의 인스타그램에 5성급 호텔에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 야옹이는 베이지 색 핫팬츠와 같은 톤의 롱 부츠를 매치한 채 거울 앞에서 각선미가 돋보이는 다양한 포즈를 취하고 있다.

야옹이는 지난 2018년부터 네이버 인기 웹툰 '여신강림'을 연재 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr