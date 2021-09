농·어촌지역 공공시설물 내진율 대도시에 비해 한참 밑돈다

이형석 의원 "우리나라도 지진 안전지대 아니다…집중 투자로 내진율 높여야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 농·어촌지역 공공시설물의 내진율이 대도시에 비해 현저히 낮은 것으로 나타났다.

또 학교 내진율의 경우 점차 개선되고 있지만, 전국 공공시설 가운데 여전히 최하위 수준인 것으로 조사됐다.

30일 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)이 행정안전부에서 제출받은 ‘공공시설물 내진율 현황’에 따르면 17개 광역 자치단체의 공공시설 내진율은 61.8%로 중앙행정기관 72.7%에 비해 10.9%p 낮은 것으로 나타났다.

17개 광역 지자체별 공공시설물 내진율을 보면, 세종특별자치시가 94.1%로 가장 높았다. 이어 울산(89.6%), 서울(75.9%), 대구(74.7%), 광주(73.1%), 인천(72.5%), 부산(71.8%) 순으로 나타나는 등 대도시 지역 공공시설의 내진율은 평균(70.2%)을 상회했다.

반면, 강원도의 공공시설물 내진율은 36.1%로 전국에서 가장 낮았고 그 다음으로 전남(43.1%), 경북(49.8%), 충남(52.8%), 충북(54.1%), 경남(55.9%), 전북(56.2%) 등 군(郡) 단위 농어촌 기초 자치단체가 많은 지역의 내진율은 평균을 밑돌았다.

농·어촌 지역 공공시설물의 내진율이 낮은 것은 내진설계 의무화 이전에 지어진 노후건물들이 상대적으로 많기 때문으로 분석된다.

한편 지난해 말 현재 내진설계 대상 전국 공공시설 19만 3075개소 중 13만 5623개소가 내진 성능을 확보해 내진율은 70.2%로 나타났다.

최근 3년간 공공시설 평균 내진율은 2018년 62.3%, 2019년 67.2%, 2020년 70.2% 등 매년 증가하고 있다.

학교 시설물 내진율 또한 2018년 36.7%, 2019년 49.0%, 2020년 55.8%로 매년 개선되고 있지만, 여전히 전체 평균을 크게 밑돌고 있다.

이형석 국회의원은 “농어촌 지역 공공시설물이나 학교 시설물은 내진설계 기준이 엄격하지 않은 시기에 건립돼 내진율이 상대적으로 낮다”면서 “그러나 한반도가 지진 안전지대가 아닌 만큼 집중적인 투자를 통해 농어촌 지역 건축물과 학교 시설물의 내진율을 시급히 개선해야 할 필요가 있다”고 말했다.

