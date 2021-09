이준석, 화천대유 '50억 클럽' 명단 폭로… "이재명 측근도 있어"

"곽상도 아들 포함 4명"



[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 대장동 개발을 주도한 '화천대유'의 '50억원 약속 클럽'을 언급하며 곽상도 의원 아들을 포함해 4명이 있다고 밝혔다.

이 대표는 30일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "제가 본 사설 정보지 내용은 4명이 포함된 명단이었다"며 "민주당과 친분이 있었던, 이재명 경기지사와 친분이 있는 인사도 있었다"며 이같이 전했다.

앞서 SBS에 따르면 화천대유의 관계사 '천화동인'의 핵심 관계자는 "화천대유가 사업 추진에 도움을 준 인사들에게 이익 제공을 약속했는데, 그들을 '50억 약속 그룹'이라고 부른다"고 폭로한 바 있다.

이 대표는 4명의 명단과 관련해 "우선 곽 의원 (아들의) 이름이 있었던 것은 맞고 금액은 언론에 보도된 내용과 맞지 않는 부분이 있었던 것 같다"며 "그분들 이름을 거명하기에는 아직 정보 확인이 안 돼 부적절하다. 이런 명단을 검증하기 위해서라도 조속히 특검을 진행해야 한다"고 강조했다.

더불어민주당 윤호중 원내대표는 이날(30일) 국회에서 열린 정책조정회의에서 "까면 깔수록 야당 인사만 나오는 화천대유의 매직"이라며 공세를 가했다.

이어 '화천대유' 대주주 김만배씨의 누나가 윤석열 전 검찰총장 부친의 연희동 주택을 매입한 것과 관련해 "국민의힘 게이트이자 법조비리 카르텔, '화천대유 국민의힘 게이트'가 윤 후보의 진실을 그대로 보여줄 것"이라고 지적했다.

이 대표는 윤 원내대표를 향해 "민주당 윤호중 원내대표가 국민의힘 인사가 더 있는 것처럼 말씀했는데, 제가 본 것과 다른 버전의 명단을 윤 원내대표가 갖고 있다면 조속히 릴리스(배포)해 보라"고 요구했다.

또 대장동 개발사업 설계에 참여한 정영학 씨가 검찰에 제출한 녹취록과 관련해 "당 특위에 여러 제보가 들어와 있지만 광범위한 것으로 안다"며 "하루빨리 (녹취록에 등장하는) 대화의 주체들이 누구인지 확인이 돼야 저희가 추가 사실 확인할 수 있지 않을까"라고 말했다.

한편 이 대표는 이재명 경기지사를 향해서 "왕 놀이 하는 이 지사의 가면을 확 찢고 나니 변학도가 보인다"며 "변학도가 왕이라도 된 양 하는 비정상적인 세상"이라고 비판했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr