삼성카드, 삼성전자 '갤럭시 스토어' PLCC '삼성 모바일 플러스' 출시

갤럭시 스토어에서 삼성전자 포인트 5% 무제한 적립

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 삼성전자 모바일 부문과 함께 상업자 표시 신용카드(PLCC) '삼성 모바일 플러스'를 출시한다고 29일 밝혔다.

이 카드는 갤럭시 스토어에서 이용 시 적립한도 없이 삼성전자 포인트 5% 적립을 제공한다. 갤럭시 스토어는 갤럭시 제품을 위한 프리미엄 앱스토어로, 게임 사전 예약, 게임 스킨·캐릭터 할인 등 게임 마니아를 위한 혜택을 제공한다.

삼성닷컴에서는 이 카드로 10만원 이상 결제 시 삼성전자 포인트 10% 적립을 월 최대 2만 포인트, 연간 최대 10만 포인트까지 제공한다. 삼성 모바일 플러스의 갤럭시 스토어와 삼성닷컴 적립 혜택은 전월 30만원 이상 이용 시 받을 수 있다.

또 이 카드로 전월 30만원 이상 이용하면 이동통신요금 및 배달앱, 편의점, 주유 업종 이용 시에도 삼성전자 포인트 적립 혜택이 제공된다. 이동통신요금을 정기 결제하면, 삼성전자 포인트 10% 적립을 전월 이용금액에 따라 최대 1만 포인트까지 받을 수 있다. 배달앱, 편의점, 주유 업종에서는 삼성전자 포인트 5% 적립 혜택을 전월 이용금액에 따라 최대 2만 포인트까지 제공한다.

온라인 간편결제와 스트리밍 정기 결제 시에도 삼성전자 포인트가 적립된다. 이 카드를 삼성페이 등 온라인 간편결제에 등록해 이용하면 전월 이용금액에 관계 없이 삼성전자 포인트를 1% 무제한 적립해준다. 또 스트리밍 이용료를 정기 결제할 경우, 50% 삼성전자 포인트 적립을 월 최대 5000 포인트까지 제공한다. 스트리밍 혜택은 전월 이용금액 30만원 이상 시 제공된다.

삼성전자 포인트는 삼성 디지털프라자, 갤럭시 스토어, 삼성닷컴 등에서 적립 및 사용 가능한 포인트로 삼성전자 멤버십 회원가입 후 이용할 수 있다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터) 모두 1만5000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr