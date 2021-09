와이투솔루션 "미국 자회사 주식 35억원에 추가취득"

[아시아경제 이선애 기자] 와이투솔루션 와이투솔루션 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 거래소 “유양디앤유, 1년간 개선기간 부여”유양디앤유, 회생절차 종결 신청[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 은 미국의 미국 내 헬스케어 관련 사업 자회사(Y2 Solution USA)의 주식 30만주를 약 35억원에 추가 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 30일이다.

와이투솔루션 와이투솔루션 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 거래소 “유양디앤유, 1년간 개선기간 부여”유양디앤유, 회생절차 종결 신청[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 은 이번 주식 취득의 목적을 "신규 사업 진출을 위한 미국 내 디지털 헬스케어 회사인 Revival Health 지분투자"라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr