백화점, 다음달 1일부터 정기세일…“대체공휴일 특수 기대”

[아시아경제 임춘한 기자] 백화점들이 대체공휴일이 포함된 연휴 기간에 맞춰 다음달 1일부터 가을 정기 세일에 돌입한다.

28일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 1일부터 17일까지 패션, 잡화, 리빙 등의 상품을 10∼30% 할인한다. 1일부터 4일까지는 전 점포에서 설화수, 에스티로더, 시슬리 등 13개 화장품 브랜드가 참여하는 '럭셔리 코스메틱 페어'를 열고 최대 25% 할인한다.

본점에선 1일부터 5일까지 '아웃도어 가을 패션 대전'을 열고 K2, 아이더, 코오롱스포츠 등의 이월상품을 최대 80% 저렴하게 판다. 잠실점(1∼3일)과 청량리점(12∼17일)에서는 이불 등 침구 상품을 최대 70% 할인한다. 롯데백화점 앱에선 세일 기간 매일 선착순 1만명에게 '10% 사은행사 쿠폰'을 발급한다. 이 쿠폰을 내려받은 고객은 백화점에서 10만원 이상 구매 시 모바일 상품권 1만원을 받는다.

신세계백화점은 정기 세일 기간인 1일부터 17일까지 '우리가 몰랐던 이탈리아'를 테마로 이탈리아 식재료, 패션상품, 운동기구 등을 할인 판매한다. 강남점은 1일부터 14일까지 이탈리아 무역공사(ITA)와 손잡고 식품, 패션 등을 아우르는 40여개 이탈리아 브랜드의 상품 약 400개를 선보인다. 본점에선 1일부터 7일까지 구르메 프로슈토 디 파르마 치즈, 유기농 올리브오일 등 이탈리아 식재료를 할인한다.

이탈리아의 다양한 문화도 경험할 수 있다. 강남점, 본점, 대구점, 광주점에선 세계적 사진작가 집단 '매그넘 포토스'의 작품을 전시한 '이탈리아 풍경‘ 사진전을 연다. 또한 대구점, 센텀점, 경기점, 의정부점 문화홀에선 이탈리아 피렌체에 자리한 우피치 미술관의 소장품을 영상으로 소개한다.

현대백화점은 1일부터 17일까지 전 점포에서 패션, 잡화, 스포츠, 화장품 등 브랜드 300여개의 신상품을 10∼30% 할인한다. 뷰티와 패션 상품을 사면 상품권을 추가로 증정한다. 1일부터 4일까지는 입생로랑, 비오템 등 약 30개 뷰티 브랜드 상품을 현대백화점 카드로 15만원 이상 사면 구매액 7% 상당의 현대백화점 상품권을 준다. 15일부터 17일까지는 바버, MSGM, PXG 등 약 400개 의류 브랜드 상품을 현대백화점 카드로 60만원 이상 사면 구매액의 최대 10%에 해당하는 상품권을 지급한다.

갤러리아백화점은 1일부터 20일까지 압구정동 명품관에서 프랑스 주얼리 브랜드 '쇼메'의 팝업스토어를, 1일부터 14일까지 식품관 고메이494에서 디저트와 샌드위치 팝업스토어를 연다. 광교점에선 1일부터 17일까지 에르마노설비노와 아이다스 등의 브랜드 상품을 최대 40% 할인한다. 같은 기간 갤러리아 온라인몰에선 89개 브랜드 제품을 최대 70% 할인하는 '가을세일 기획전'을 연다.

