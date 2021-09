한국타이어, 상용차 고객 대상 '포인트·캐시백' 제공 프로모션

[아시아경제 이기민 기자]한국타이어앤테크놀로지가 오는 11월15일까지 트럭·버스용 타이어를 구매한 고객에게 다양한 할인 혜택을 제공하는 'TBX 멤버십' 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 프로모션은 'TBX 멤버십 애플리케이션(앱)을 통해 진행되며 행사기간 동안 할인쿠폰과 멤버십 포인트 적립 뿐만 아니라 캐시백 등도 함께 제공 받을 수 있다.

우선 TBX 멤버십 기존 회원과 신규가입 회원 모두 1인당 1만원 할인 쿠폰 2장이 발행되며, 지급된 쿠폰은 행사 상품 2개 당 1장씩 사용 가능하다. 또 회원끼리 보유쿠폰 선물하기 기능도 있어 1장을 추가 선물 받는 경우 최대 3장까지 적용 할 수 있다.

타이어 재구매 시 사용 가능한 TBX 멤버십 포인트도 함께 제공한다. 타이어 1개당 3000포인트 또는 5000포인트를 적립해주며 19.5인치 이상 타이어 4개 구매 시 2만 포인트 적립이 가능하다.

이와 함께 KB국민카드로 70만원 이상 결제한 고객에게 2만원, 50만원 이상 결제한 고객에게 1만원 캐시백 혜택을 준다. 캐시백은 행사종료 후 12월 말일 이내 결제 계좌로 지급될 예정이다.

추가로 무이자 쿠폰을 다운 받아 KB국민카드로 결제할 경우 최대 6개월 무이자 할부 서비스를 제공한다.

