홍준표, 윤석열 겨냥 "떠들수록 무지만 부각…그냥 조용히 계시라"

홍준표, 尹 향해 "안보 무지 놀라워… 어떻게 국민 생명 지키는 대통령 하겠다는 거냐"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선 경선후보인 홍준표 의원이 당내 경쟁자인 윤석열 전 검찰총장 캠프 측을 향해 27일 "그냥 조용히 계시라. 그게 그나마 후보를 도와주는 것"이라고 지적했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "자기 후보의 무지는 탓하지 않고 벌떼처럼 나서서 군사비밀 운운하는 것은 캠프의 무지도 스스로 폭로하는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "이미 작계 5015는 2016년 만들 당시부터 언론에 공개돼 일반화돼있는 안보 상식"이라며 "최근 김여정 대남 협박 내용도 모르는 그 후보의 안보 무지는 더욱 놀랍다"고 비판했다.

이어 "그래 가지고 어떻게 5200만 국민의 생명과 재산을 지키는 대통령을 하겠다는 거냐"며 "김종인 전 국민의힘 비상대책위원장의 파리떼가 들끓고 있다는 말이 괜히 한 말은 아닌 듯하다"고 꼬집었다.



또 홍 의원은 "부동산 비리 연루 참모에, 아들 갑질 논란 참모에, 장모 비리, 아내 비리 의혹에, 본인 고발 사주 의혹까지 있다"며 "떠들면 떠들수록 후보의 비리 의혹과 무지만 더 부각된다"고 했다.

앞서 홍 의원은 전날 채널A에서 열린 국민의힘 토론회에서 윤 전 총장을 향해 "작계5015를 아시는가"라고 물었다. 이에 윤 전 총장은 처음엔 "설명해달라"고 했다가, 재차 질문을 받자 "국가 남침 비상시에 발동되는 작전계획 아니냐"라고 답했다.

그러자 홍 의원은 "작계 5015는 그게 아니고 한·미연합사령부가 전시에 펼치는 대북 계획"이라고 꼬집었다. 그는 이어 "작계5015가 발동되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 할 것인가"라고 물었다. 질문을 들은 윤 전 총장은 "한·미 연합작전을 해야 하기 때문에 일단 미국 대통령과 통화를 하겠다"고 말했다.

이에 홍 의원은 "(작계5015가 성립됐다는 것이) 이미 미국 대통령하고 협의가 끝났다는 의미인데 (무슨 통화를 한단 말인가)"라며 "작계 5015는 남침 전에 선공하는 것이다. 북한 핵미사일 발사 징후가 가장 커질 때 타격을 가하는 것이다. 그리고 참수작전에 들어간다. 대통령은 전쟁 개시 직전에 전쟁을 할 것인가 말 것인가 결심을 해야 한다"고 설명했다.

해당 설전이 논란이 되자 윤 전 총장 캠프의 인재영입위원장인 김영환 전 의원은 자신의 페이스북을 통해 "홍 후보가 작계 5015에 대해 공개된 자리에서 토론하는 것은 부적절하다"며 "참수작전이 그 속에 들어있다는 것도 의아하다. 설익은 공부는 애먼 사람을 잡는다"고 비판했다.

한편 '작계 5015'는 한·미 연합군의 전시작전계획 중 하나다. 북한 측 핵무기 사용 징후 포착 시 선제타격, 북한 급변사태 발발 시 한·미 연합군 투입 등이 골자다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr