이재명, "나에게 윤석열이란?" 질문에 심박수 폭등…"편집해달라"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대권주자 이재명 경기도지사가 SBS '집사부일체'에 출연한다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 지난 19일부터 제20대 대선 출마 선언을 한 대선 주자와 함께하는 특집 방송을 진행하고 있다. 앞서 지난 19일에는 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장 편이 방송된 데 이어, 오늘(26일)은 이 지사 편이 전파를 탄다.

이 방송에 앞서 공개된 예고편에는 이 지사가 '지사님을 향한 가십거리가 몇 개나 된다고 생각하냐'는 MC 이승기의 질문에 "뭐, 7, 8, 9개? 한 10개?"라고 답하며 너스레를 떠는 모습이 담겼다. 또 예고편 속 이 지사는 "나에게 윤석열이란?"이라는 질문에 심박 수가 폭등하는 모습을 보이며 이 장면을 편집해달라고 요청해 웃음을 자아내기도 했다.

이날 이 지사는 "우리가 사는 나라, 이 세상을 지옥이라고 부르는 젊은이들이 있다"라며 "기회가 있는 세상이 돼야 한다"라고 자신의 정치관을 밝힌 것으로 전해졌다. 또한 'SNS 중독', '핵사이다 발언' 등 각종 사회관계망서비스(SNS)와 관련된 자신의 별명을 언급하며 SNS 사용 '꿀팁'과 정치인 언어를 판독하는 기술 등을 공개하기도 했다.

한편 '집사부일체' 대선주자 특집 2탄은 이날 오후 6시 30분 SBS에서 방송된다. 또 더불어민주당의 또 다른 대권주자 이낙연 전 대표가 출연하는 대선주자 특집 3탄은 오는 10월 3일에 방송될 예정이다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr