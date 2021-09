카페24, D2C 전략 웨비나 개최…“대형기업 성공 비법 공개”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 오는 29일 오후 2시 식품, 패션, 굿즈 등 다양한 분야 기업들을 대상으로 ‘자사몰 통한 판매자-소비자 직접 판매(D2C) 전략 및 성공 사례 웨비나’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 웨비나에서는 엔터테인먼트, 패션 등 각 분야 굴지 기업들의 D2C 전환을 성공적으로 이끌어낸 카페24의 노하우가 상세히 공유된다. 구체적으로 ▲기업 맞춤형 쇼핑몰 설계·구축 노하우 ▲카페24 스토어를 통한 쇼핑몰 기능 확장 사례 ▲온·오프라인 통합 재고 관리 시스템 활용 방안 ▲온라인 매출 확장 팁 등이다.

특히 일동후디스·아모레퍼시픽 등 대형 기업들과 협력해 맞춤형 온라인 쇼핑몰을 구현한 개발사·디자인 에이전시 등 다양한 카페24 파트너사들이 직접 노하우를 발표한다. 핵심 내용은 ▲전사적 자원관리(ERP)·판매시점 정보관리(POS) 연동을 통한 데이터 통합 관리 환경 구축 ▲큐레이션·예약시스템·설문조사 등 맞춤형 기능확장 사례 ▲디자인 커스텀 제작 성공사례 등이다.

이재석 카페24 대표는 “과거 대형 기업들이 자체 개발로 쇼핑몰을 구축하던 것과 달리 기능성·심미성·운영편리성 강화 측면에서 카페24와 같은 전문 플랫폼을 활용하는 것이 대세가 되고 있다”며 “앞으로도 D2C 전환을 도모하는 기업의 성공적인 쇼핑몰 구축 및 운영이 가능하도록 플랫폼의 기능과 파트너 네트워크를 지속 강화할 계획”이라고 말했다.

