[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 패션 스토어 무신사가 아모레퍼시픽 특별 기획전을 다음 달 6일까지 실시한다.

무신사는 아이스크리에이티브 소속으로 활동 중인 뷰티 크리에이터 민카롱·령령과 함께 아모레퍼시픽 대표 브랜드인 라네즈와 헤라의 특별 기획전을 개최한다.

오는 29일까지 진행되는 라네즈 기획전에서는 유튜버 민카롱이 제안하는 MBTI 유형별 메이크업 스타일을 공개한다. 또한 네오 파운데이션, 네오 쿠션 등을 구매 고객 대상으로 할인 쿠폰과 특별 사은품 혜택을 제공한다.

헤라 기획전은 령령이 크리에이터로 참여해 가울·겨울 어반 빈티지 메이크업을 선보일 예정이다. 특히 령령은 일상생활과 커버댄스가 담긴 브이로그 영상을 공개해 자연스럽게 가을 메이크업을 소개할 계획이다. 헤라의 블랙쿠션, 센슈얼 파우더 매트 등을 구입한 고객에게는 할인 쿠폰과 헤라 루즈홀릭 팔레트 등 선물이 준비됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr