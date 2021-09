文대통령, 유엔총회 참석차 미국으로 출국 (종합)

"전해철 장관과 유영민 비서실장에 국내외 현안 당부"…영국, 베트남, 슬로베니아와 정상회담

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 19일 오후 제76차 유엔 총회 참석차 미국으로 출국했다.

박경미 청와대 대변인은 "문 대통령은 서울공항에 환송나온 전해철 행정안전부 장관과 유영민 비서실장에게 국내외 현안에 대해 당부를 했고, 항공기에 탑승 후 이륙 전 국민께 드리는 추석인사 동영상을 촬영했다"고 말했다.

문 대통령은 흰색 셔츠에 스트라이프 넥타이, 김정숙 여사는 보라색 투피스 정장 차림이었다. 태극기와 유엔기가 새겨진 마스크를 착용했다. 문 대통령과 김 여사는 현장에 나온 전 장관, 유 비서실장 등과 대화를 나눈 뒤 공군 1호기에 탑승했다.

문 대통령은 미국 뉴욕 도착 이후 20일(현지시간) 영국 보리스 존슨 총리와의 정상회담을 시작으로 슬로베니아, 베트남과의 정상회담을 이어갈 예정이다.

문 대통령은 하와이에서 열리는 한미유해상호인수식 행사 등을 마무리한 뒤 오는 23일 귀국할 계획이다.

